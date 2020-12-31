Посол України привітала новий склад українських військових у Північній Македонії

У Посольстві України в Республіці Північна Македонія привітали з ротацією новий склад українського військового контингенту та привітали військовослужбовців із прийдешніми зимовими святами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Північна Македонія у Фейсбуці.

Як зазначається, пані посол України в Республіці Північна Македонія Наталія Задорожнюк привітала в Посольстві командира Романа Ковальського та військових 28-ої ротації українського контингенту KFOR.

У передсвятковій новорічній атмосфері посол побажала військовим "міцного здоров'я, витримки, сили, мирного неба та звичайно теплих і веселих, сповнених добра свят".

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Фото: Посольство України в Республіці Північна Македонія