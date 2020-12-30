СУМ України та ОУЖ Великої Британії передали подарунки матерям полеглих українських воїнів

СУМ України та ОУЖ Великої Британії передали подарунки матерям полеглих українських воїнів

Фото
Укрінформ
Українська гілка Спілки української молоді (СУМ) за підтримки Організації Українських Жінок Великобританії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) у рамках акції "Матусі з любов'ю" привітали різдвяними подарунками матерів загиблих в АТО/ООС українських воїнів-добровольців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СУМ в Україні у Фейсбуці. 

«До подарункових пакунків зібрали те необхідне, що полегшує щоденний догляд за родиною жінки, наповнює якусь мить в її житті приємними спогадами і теплом», - розповіли організатори акції.

Вони також зазначили, що до вручення подарунків долучилися осередки СУМ в Україні в містах Київ, Львів, Дніпро та Калуш.

Сумівці висловили жаль з приводу того, що масштаб акції не дозволяє охопити всіх матерів загиблих бійців, але сподіваються, що їхня ініціатива «знайде відгук серед наших друзів і прихильників, і ми надалі підтримуватимемо наших військових та їхні родини».

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Як зазначили в організації, список матерів формувався з інформації від членів СУМу, друзів, знайомих та побратимів, які разом служили чи особисто знали загиблих бійців.

Фото: СУМ в Україні

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