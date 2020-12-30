СУМ України та ОУЖ Великої Британії передали подарунки матерям полеглих українських воїнів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СУМ в Україні у Фейсбуці.
«До подарункових пакунків зібрали те необхідне, що полегшує щоденний догляд за родиною жінки, наповнює якусь мить в її житті приємними спогадами і теплом», - розповіли організатори акції.
Вони також зазначили, що до вручення подарунків долучилися осередки СУМ в Україні в містах Київ, Львів, Дніпро та Калуш.
Сумівці висловили жаль з приводу того, що масштаб акції не дозволяє охопити всіх матерів загиблих бійців, але сподіваються, що їхня ініціатива «знайде відгук серед наших друзів і прихильників, і ми надалі підтримуватимемо наших військових та їхні родини».
Як зазначили в організації, список матерів формувався з інформації від членів СУМу, друзів, знайомих та побратимів, які разом служили чи особисто знали загиблих бійців.
Фото: СУМ в Україні