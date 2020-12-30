Генконсул України в Кракові привітав українську громаду із різдвяними святами

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський привітав місцевих українців із прийдешніми новорічно-різдвяними святами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Генерального консульства України в Кракові.

"Із першою Різдвяною зіркою до ваших осель хай зайдуть Боже благословення, мир, спокій, злагода та любов, благополуччя і достаток!", - йдеться в привітанні.

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Фото: Генеральне консульство України в Кракові в Facebook