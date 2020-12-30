Генконсул України в Кракові привітав українську громаду із різдвяними святами
Укрінформ
Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський привітав місцевих українців із прийдешніми новорічно-різдвяними святами.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Генерального консульства України в Кракові.
"Із першою Різдвяною зіркою до ваших осель хай зайдуть Боже благословення, мир, спокій, злагода та любов, благополуччя і достаток!", - йдеться в привітанні.
Фото: Генеральне консульство України в Кракові в Facebook