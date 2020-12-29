У Чехії цього року зареєстрували майже 1,1 тис. новонароджених українців

Посольство України в Чехії цього року зареєструвало 1086 новонароджених українців, що на 119 більше, ніж торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс.

“Щороку як посол підписую сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, які народилися у Чехії. Минулого року таких нових громадян України ми у посольстві зареєстрували 967, позаминулого - 899, а у нинішньому, 2020 році, - 1086. З них 548 дівчаток і 538 хлопчиків”, - написав він.

За словами дипломата, серед дівчаток найпопулярнішим іменем було Софія - громадяночок з таким іменем було зареєстровано аж 52. Крім того, популярністю користувалися імена Емілія (35), Анна (22), Вікторія (21), Марія (19), Ніколь (18), Ева (10), Соломія (8), Ванесса (7).

Серед хлопчиків переважало ім'я Даніель - аж 42, а також Іван (17), Василь (10), Домінік (10), Теодор (4). Були й більш екзотичні імена, наприклад Офелія або Бенжамін, зазначив дипломат.

Перебийніс побажав усім новоспеченим громадянкам і громадянам міцного здоров'я і щасливої долі.

“Вірю, що в якому б куточку планети ці маленькі українці не жили, коли виростуть, вони пам'ятатимуть, де їхнє коріння, знатимуть рідну мову і пишатимуться, що є громадянами України”, - додав посол.