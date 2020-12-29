Посол України в Північній Македонії вручила новонародженій українці першу вишиванку

У Посольстві України в Республіці Північна Македонія традиційно вручили першу вишиванку батькам новонародженої дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Північна Македонія у Фейсбуці.

"Продовжуємо нашу прекрасну традицію, а саме вітати наших македонських українців з найважливішим святом - народженням дитини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дитячу сорочку-вишиванку від Посла України Наталії Задорожнюк отримала мама новонародженої Іліни Гана Ілієвська.

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"Такі події по-справжньому демонструють дуже близькі і дружні відносини українського і македонського народів", - наголосили в Посольстві.

Фото: Посольство України в Республіці Північна Македонія