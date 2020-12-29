Українці в Нью-Джерсі запрошують на віртуальну коляду за участі українських зірок

Українсько-американський культурний центр у Нью-Джерсі 2 січня проведе різдвяний онлайн-концерт за участі співачки Оксани Мухи, гурту "Шпилясті кобзарі" та ряду інших українських співочих знаменитостей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Як зазначається, серед запрошених на різдвяну онлайн-коляду можна буде почути і побачити популярну українську співачку, переможницю шоу "Голос країни" Оксану Муху, гурт бандуристів "Шпилясті кобзарі", дует бандуристок "Мальви", український ансамбль танцю "Іскра" та інших виконавців.

Організатори концерту повідомляють, що трансляція події відбуватиметься на платформі Zoom та в Youtube.

Читайте також: Маленькі українці в Румунії заспівали колядки до різдвяних свят

Святкова коляда відбудеться завдяки ініціативі Українсько-американського культурного центру в місті Виппані (штат Нью-Джерсі, США).

Фото: Українсько-американський культурний центр у Нью-Джерсі