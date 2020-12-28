Активісти КУК роздали різдвяні пакунки літнім українцям у Канаді

Волонтери Конґресу Українців Канади у Ванкувері до Різдва порадували літніх українців, які не мали змоги зустріти Різдво у компанії своїх близьких, святковими подарунками.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці UCC BC Provincial Council у Фейсбуці.

Як зазначається, святкова акція отримала назву "Bring Christmas home" - "Принеси Різдво додому".

Активісти пояснили, що вирішили особисто вручити подарунки людям похилого віку через те, що у зв'язку з пандемією COVID-19 ті не мали змогу зустріти Різдво зі своїми рідними через коронавірусні обмеження.

"Ніхто не має бути один на Різдво", - резюмували в КУК.

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Фото: Конґрес Українців Канади - Британська Колумбія. UCC BC Provincial Council