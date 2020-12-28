Український емігрант продає чаї та допомагає безхатькам у Колорадо

Емігрант із Харкова Леонід Стародубцев здійснив свою мрію та започаткував бізнес-проєкт зі збору та сортування трав’яних чаїв у Денвері (штат Колорадо у США), заодно допомагаючи людям у скрутному життєвому становищі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відеосюжеті "Голосу Америки".

Зазначається, що ідея з продажем чаю для Леоніда стала не лише способом заробітку, а й нагодою займатися благодійністю.

"Я часто їду в центр міста і спілкуюсь з безхатьками. Дізнаюсь історію, як вони опинились на вулиці і намагаюсь допомогти чим можу", - розповідає Леонід.

Зокрема, допомога безхатькам включає їжу, паливо, гроші, а також роз'яснення із заповненням документів.

Свого часу чоловік і сам відчув велику підтримку громади та благодійних організацій, переживши важку операцію з пересадки нирки. Тож коли став на ноги, у нього виникло бажання віддячити, а також відкрити власну справу та пропонувати якісний продукт.

«В період реабілітації я багато гуляв в горах і вивчав корисні властивості трав. Почав збирати трави та заварювати чаї вдома", - зазначив Стародубцев.

Нині підприємець отримує сировину для чаю (лічі, червону троянду, м’яту, чебрець, ройбуш, ромашку) від різних постачальників по всій Америці та пропонує покупцям понад 50 видів трав'яних зборів.

Леонід Стародубцев має надію після пандемії коронавірусу налагодити співпрацю з місцевими кав'ярнями та ресторанами.

"Я бажаю всім ніколи не втрачати віри в диво та знати, що поруч є люди, які готові допомогти", - резюмує Леонід.

Фото та відео: Voice of America