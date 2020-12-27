Українська бандуристка зіграла різдвяний концерт для українців Швеції

26 грудня українці Швеції мали змогу послухати різдвяні та авторські пісні у виконанні бандуристки, співачки та волонтерки Світлани Ніконорової на музичному онлайн-концерті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська Жіноча Організація в Швеції.

Зазначається, що у програмі вечора лунали різдвяні, обрядові, українські народні, авторські та сучасні пісні.

«Це був дуже позитивний концерт! Дякуємо талановитій Світлані Ніконоровій за чудову, по-родинному теплу музичну атмосферу!», - відгукнулися слухачі концерту.

Українська бандуристка Світлана Ніконорова

У свою чергу, музикантка привітала присутніх зі святами та побажала «щоб найбільшою епідемією людства була любов!»

Світлана Ніконорова є солісткою Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Бере участь в низці фольклорних музичних фестивалів, займається волонтерством та пише власні пісні.

Фото: Українська Жіноча Організація в Швеції