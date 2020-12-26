У Берліні в резиденції українського Посла відбувся різдвяний онлайн-концерт

У Резиденції Надзвичайного і Повноважного Посла України у ФРН Андрія Мельника в Берліні відбувся різдвяний концерт талановитої української піаністки Катерини Тітової.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.

Цьогорічний різдвяний фортепіанний концерт, що через пандемію та локдаун пройшов в онлайн-форматі, був присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

"Ми згадали про всіх українців, кого забрав страшний голод, хто не зміг відсвяткувати Різдво 1932-33 рр. приготувати кутю, заколядувати у колі сім‘ї та друзів", - зазначили в Посольстві.

У своєму зверненні Посол Андрій Мельник та дружина пані Світлана закликали Бундестаг «підтримати відповідну петицію та визнати Голодомор тим, чим він був насправді – геноцидом українського народу!»

Посол Андрій Мельника та його дружина Світлана

Для глядачів концерту безсмертні твори Доменіка Скарлатті, Фредеріка Шопена та Людвіга ван Бетховена лунали у виконанні однієї з найкращих у світі піаністок, яскравої української зірки Катерини Тітової.

Українська піаністка Катерина Тітова

"Ми щиро вдячні Катерині Тітовій за її прекрасну та віртуозну гру, а також усім глядачам, хто доєднався до нашого Різдвяного онлайн-концерту та поділився своїми теплими та вдячними відгуками про першу музичну подію з серії «Concerts in Residence», - зазначили в Посольстві.

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Серія музичних подій «Concerts in Residence» за участі українських зіркових виконавців проходить вже четвертий рік поспіль за ініціативи Посла Андрія Мельника та його дружини Світлани в українській дипустанові.

Кожен концерт присвячується окремим віхам української історії.

Відеозапис концерту можна переглянути на сторінці Посольства у Фейсбуці.

Фото: Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина