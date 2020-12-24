Генконсул України в Кракові відвідав виставку витинанок української майстрині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.
Зазначається, що пан Посол та директор Інституту Культури Вілла Деціуша в Кракові, де проходить виставка Дарії Альошкіної, професор Домініка Каспровіч обговорили важливість спільної пам’яті про історичні події у контексті взаємодії України та Польщі.
У свою чергу, український дипломат подякував польській професорці за активну і вагому співпрацю в 2020 році, спрямовану на популяризацію української культури та мистецтва й допомогу в реалізації низки спільних проєктів, а також обговорив плани взаємодії на наступний рік.
Виставку української майстрині Дарії Альошкіної в Інституті Культури Вілла Деціуша можна буде переглянути до 27 грудня.Виставка витинанок української майстрині Дарії Альошкіної «Віночок пам'яті»
Львівська художниця Дарія Альошкіна-Старух витинає з паперу вже понад 12 років. Її роботи знають не лише в Україні, але й у Франції, Кореї, Італії, Польщі.
Фото: Instytut Kultury Willa Decjusza, Генеральне консульство України в Кракові