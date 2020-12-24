Генконсул України в Кракові відвідав виставку витинанок української майстрині

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський оглянув експозицію виставки витинанок української майстрині Дарії Альошкіної «Віночок пам'яті», присвяченій жертвам геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 рр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.

Зазначається, що пан Посол та директор Інституту Культури Вілла Деціуша в Кракові, де проходить виставка Дарії Альошкіної, професор Домініка Каспровіч обговорили важливість спільної пам’яті про історичні події у контексті взаємодії України та Польщі.

Генконсул України в Кракові Вячеслав Войнаровський та професор Домініка Каспровіч

У свою чергу, український дипломат подякував польській професорці за активну і вагому співпрацю в 2020 році, спрямовану на популяризацію української культури та мистецтва й допомогу в реалізації низки спільних проєктів, а також обговорив плани взаємодії на наступний рік.

Виставку української майстрині Дарії Альошкіної в Інституті Культури Вілла Деціуша можна буде переглянути до 27 грудня.

Виставка витинанок української майстрині Дарії Альошкіної «Віночок пам'яті»

Львівська художниця Дарія Альошкіна-Старух витинає з паперу вже понад 12 років. Її роботи знають не лише в Україні, але й у Франції, Кореї, Італії, Польщі.

Фото: Instytut Kultury Willa Decjusza, Генеральне консульство України в Кракові