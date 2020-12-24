В українській недільній школі "Джерельце" в Токіо маленькі вихованці відзначили свято Миколая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Японії.

Зазначається, що під час свята вихованці недільної школи розписали миколайчиків, взяли участь у концерті та отримали подарунки від Святого Миколая.

В українській школі в Японії зустріли Святого Миколая

Також відзначається, що під час заходу другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовік передала школі українську літературу від імені Посольства.

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Фото: Посольство України в Японії