Святий Миколай відвідав українців у Будапешті

Українська громада в Будапешті з нагоди Свята Миколая взяла участь у Божественній літургії та організувала виставу про святого для учнів церковної Рідної школи.

Про це повідомляється на сайті Української церкви в Угорщині, передає Укрінформ.

Як зазначається, Божественна літургія відбулася 20 грудня в супровіді хору «Новус».

У своїй проповіді о. Дам’ян Габорій підкреслив: «вміння давати і брати – це мистецтво, яке потрібно розвивати. За прикладом святого Миколая, необовязково роздавати тільки матеріальні дари своїм близьким, ми можемо роздавати дари у вигляді доброго слова, яке має силу підтримати людину у важкі хвилини».

Після молитви для дітей була організована вистава про святого Миколая. Головними акторами стали батьки дітей церковної Рідної школи в Будапешті.

Як зазначається, Свято Миколая пройшло за підтримки Товариства української культури в Угорщині, Товариства «Нова Хвиля», Дому українських традицій, Державного самоврядування, українського самоврядування в Ерд, українських самоврядувань 22 та 8 районів Будапешта, Фундації УГКЦ в Угорщині.

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Фото: Український Центр Кардинала Гузара в Угорщині в Фейсбуці