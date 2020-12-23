У Таллінні презентували дитячу книгу, перекладену з естонської

У талліннському Центрі української культури на День Святого Миколая відбулася презентація перекладу українською мовою казки Ільмара Томуска "Друзі Вовчика", здійсненого поеткою Іреною Павлюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на президента Конгресу українців Естонії Віру Коник.

«Карантинна ситуація ускладнює нам життя. Але й вона не завадили українському земляцтву Естонії відсвяткувати Святого Миколая. Причому так, що це запам’яталося. У дворику талліннського Центру української культури, біля вогнища, пройшла презентації казки Ільмара Томуска "Друзі Вовчика", перекладеної поеткою Іреною Павлюк», - розказує Коник.

Книга "Друзі Вовчика"

Представлення книги, виданої Видавництвом Старого Лева, супроводжувалося піснями про Миколая, різдвяними колядками і щедрівками у виконанні Руслана Трочинського (екс-«Гайдамаки» засновник та керівник естонської групи Svjata Vatra), його дочки Руте та Ірени Павлюк.

Вела захід поетка, перекладач Катя Новак. Зйомка свята проводилася естонськими журналістами – для однієї з майбутніх програм про життя української громади Естонії.

Представлення української дитячої книги в Таллінні

Після презентації учасники ласували чаєм з піпаркоками (різдвяне печиво), виготовленими родиною Трочинських.

«Свято вийшло цікавим і незвичайним завдяки ідеям та злагодженій праці команди однодумців - Ірени Павлюк, Каті Новак, Руслана та Руте Трочинських, Анатолія Лютюка (керівник Центру, - ред.). Велика подяка Ігорю Свириді - незмінному Святому Миколаю української громади Таллінна, Лілії Іванченко за чай і світлини та всім учасникам Свята!», - резюмувала Віра Коник.

Фото – Лілія Іванченко