У Посольстві України в Узбекистані новонародженій українці вручили першу вишиванку

Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко з нагоди Дня українських дипломатів особисто вручив батькам новонародженої українки Яринки свідоцтво про народження та першу вишиванку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан.

У Посольстві зазначили, що окрім першого документу, маленька дівчинка Яринка отримала в подарунок український традиційний оберіг - ляльку-мотанку.

Посол України в Узбекистані Микола Дорошенко вручає ляльку-мотанку батькам новонародженої Яринки

Крім того, в рамках акції "Народжені у вишиванці", маленька україночка отримала свою першу вишиванку.

Фото: Посольство України в Республіці Узбекистан