У Посольстві України в Узбекистані новонародженій українці вручили першу вишиванку
Укрінформ
Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко з нагоди Дня українських дипломатів особисто вручив батькам новонародженої українки Яринки свідоцтво про народження та першу вишиванку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан.
У Посольстві зазначили, що окрім першого документу, маленька дівчинка Яринка отримала в подарунок український традиційний оберіг - ляльку-мотанку.
Крім того, в рамках акції "Народжені у вишиванці", маленька україночка отримала свою першу вишиванку.
Фото: Посольство України в Республіці Узбекистан