Представники генконсульства поклали квіти до могил українських дипломатів у Мюнхені

Представники Генерального консульства України в Мюнхені до Дня працівників дипломатичної служби України вшанували пам'ять спочилих українських дипломатів та віддали дань історичному становленню української дипслужби на європейських теренах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені.

Зазначається, що працівники Генконсульства 22 грудня традиційно відвідали меморіальну дошку на фасаді приміщення першого генерального консульства Української Держави та Української Народної Республіки в Мюнхені (1918-1923).

Меморіальна дошка на фасаді приміщення першого генерального консульства Української Держави та Української Народної Республіки в Мюнхені

Водночас, українці поклали квіти до могил українських дипломатів Дмитра Дорошенка та Василя Оренчука на мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф.

З 1918 по 1923 рр. Консульство, а пізніше – Генеральне консульство Української Народної Республіки, згодом - Української Держави в Мюнхені знаходилось за адресою Айнміллерштрассе, 35 (Ainmillerstraße 35).

Нині на будинку розміщено меморіальну дошку про роботу консульської установи УНР.

Перше генеральне консульство Української Держави та Української Народної Республіки в Мюнхені (1918-1923)

Фото: Генеральне консульство України в Мюнхені