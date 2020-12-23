Представники генконсульства поклали квіти до могил українських дипломатів у Мюнхені
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені.
Зазначається, що працівники Генконсульства 22 грудня традиційно відвідали меморіальну дошку на фасаді приміщення першого генерального консульства Української Держави та Української Народної Республіки в Мюнхені (1918-1923).
Водночас, українці поклали квіти до могил українських дипломатів Дмитра Дорошенка та Василя Оренчука на мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф.
З 1918 по 1923 рр. Консульство, а пізніше – Генеральне консульство Української Народної Республіки, згодом - Української Держави в Мюнхені знаходилось за адресою Айнміллерштрассе, 35 (Ainmillerstraße 35).
Нині на будинку розміщено меморіальну дошку про роботу консульської установи УНР.
Фото: Генеральне консульство України в Мюнхені