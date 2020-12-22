Посольство України в Німеччині проведе різдвяний онлайн-концерт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.
«23 грудня 2020 року, о 18:00 годині (за берлінським часом) ми щиро запрошуємо Вас та Ваші родини доєднатися до віртуального концерту, щоб зарядитися енергією надії та сили на цілий рік», - йдеться в повідомленні.
Організатори події повідомили, що глядачі зможуть насолодитися творами Людвіга ван Бетховена, Доменіко Скарлатті та Фредеріка Шопена у виконанні української зіркової піаністки Катерини Титової.
Як зазначається, концерт напередодні Святвечора відкриє серію онлайн-концертів в Резиденції Посла України у Берліні та транслюватиметься на Фейсбук-сторінці Посольства України у ФРН.
Катерина Тітова є відомою українською піаністкою молодої генерації, лауреаткою міжнародних конкурсів. З 2001 року Катерина мешкає в Німеччині.