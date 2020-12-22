Посольство України в Німеччині проведе різдвяний онлайн-концерт

23 грудня в берлінській резиденції Посла України в ФРН відбудеться різдвяний фортепіанний концерт, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.

«23 грудня 2020 року, о 18:00 годині (за берлінським часом) ми щиро запрошуємо Вас та Ваші родини доєднатися до віртуального концерту, щоб зарядитися енергією надії та сили на цілий рік», - йдеться в повідомленні.

Організатори події повідомили, що глядачі зможуть насолодитися творами Людвіга ван Бетховена, Доменіко Скарлатті та Фредеріка Шопена у виконанні української зіркової піаністки Катерини Титової.

Катерина Титова. Фото lvivmozart

Як зазначається, концерт напередодні Святвечора відкриє серію онлайн-концертів в Резиденції Посла України у Берліні та транслюватиметься на Фейсбук-сторінці Посольства України у ФРН.

Катерина Тітова є відомою українською піаністкою молодої генерації, лауреаткою міжнародних конкурсів. З 2001 року Катерина мешкає в Німеччині.