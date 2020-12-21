Олесь Городецький отримав громадську нагороду за волонтерство

Голові Християнського товариства українців в Італії Олесю Городецькому вручили Волонтерську премію Євромайдан SOS за вклад у розслідування справи справою українського бійця Віталія Марківа.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.

«Мені приємно привітати Олеся із заслуженою громадською нагородою», - написала пані Матвійчук.

Як повідомляється в тексті номінації, Олесь Городецький відразу почав писати про справу Марківа, привертаючи до неї увагу італійської та української преси.

«Його аналіз був одним із перших аргументів на користь невинуватості українського бійця, на який спирався громадський рух підтримки Віталія Марківа в Італії та Україні», - зазначається в номінації нагороди.

Організатори нагороди зазначили, що Городецький «фактично виконував функції правозахисника та громадського журналіста, добиваючись справедливості».

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Волонтерська премія "Євромайдан SOS-2017" заснована у листопаді 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого судом Павії до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана. Загалом він перебував під вартою з 30 червня 2017 року - від дня арешту в Болоньї.

Фото: Фейсбук-сторінка Олександри Матвійчук