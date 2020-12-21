Українська співачка виграла пісенне Тюркбачення

Українська співачка гагаузького походження Наталія Папазоглу перемогла в пісенному конкурсі Тюркбачення-2020, який цьогоріч пройшов в онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті конкурсу.

Як зазначається, українка здобула перше місце серед 26 учасників із піснею гагаузькою мовою «Tikenli yol» («Тернистий шлях»).

Я до сих пір не вірю!!!!! Дякую Господу Богу за цю перемогу!!! Дякую вам усім хто так підтримував і вірив! ❤️❤️❤️ Опубліковано Natalie Papazoglu Неділя, 20 грудня 2020 р.

Тюркбачення є престижним конкурсом пісні, в якому беруть участь представники тюркських народів чи тюркомовні виконавці.

Раніше співачка з України Фазіле Ібраімова здобула третє місце на першому Тюркбаченні, що відбулося у 2013 році.

Наталія Папазоглу брала участь в телевізійному шоу «X-Фактор», в якому у 2015 році стала півфіналісткою.

Фото: Фейсбук-сторінка Наталії Папазоглу