Українські центри в Португалії та льівіські школи співпрацюватимуть в рамках освітнього проєкту

У Львові розпочалася реалізація проєкту горизонтальної співпраці українських культурно-освітніх центрів при Спілці українців в Португалії (СУП) з середніми школами Львова.

Як передає Укрінформ, про це повідомив регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців (СКУ) в країнах Західної і Південної Європи, голова СУП Павло Садоха в Фейсбуці.

Старт проєкту він назвав «великим кроком для задоволення освітніх потреб українців за кордоном».

За словами Садохи, реалізація ініціативи стала можливою завдяки підтримці Департаменту освіти і науки Львівської ОДА та у співпраці з Львівським національним університетом ім. Івана Франка і Міжнародним інститутом зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка».

«Протягом багатьох років Спілка українців у Португалії вела пошук ефективної моделі функціонування культурно-освітніх центрів. Організовувала чи була учасником численної кількості освітянських конференцій. На жаль, існуюча модель державної підтримки освітніх проєктів діаспори не спрямована на розвиток суботніх шкіл», - вважає Садоха.

Він зазначив, що на даний час існує лише проєкт «Міжнародна українська школа», яка лімітована екстернатним навчанням, тобто виключно проходженням учнями-екстернами курсу української середньої освіти. Але така модель передбачає подвійне навчання дітей мігрантів і в школі країни перебування, і додатково в Міжнародній украніській школі.

«Отже, нова ініціатива Спілки українців у Португалії з львівськими освітянами має на меті не тільки забезпечити підтримку українського закордонного шкільництва і впровадження інноваційних моделей комплементарної освіти в умовах проживання за межами України, але й гарантуватиме збереження національної ідентичності молодих українців, які чи у світі, чи в Україні допомагатимуть розбудовувати Український світ», - зазначив Садоха.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА обговорили питання інституційної співпраці культурно-освітніх центрів при українських громадських організаціях у країнах ЄС щодо задоволення освітніх потреб закордонних українців.

Зокрема під час онлайн-спілкування йшлося про координацію співпраці середніх шкіл Львівщини з культурно-освітніми центрами у Європі для здобуття загальної середньої освіти дітьми українських зовнішніх трудових мігрантів, про конкретні кроки для реалізації інтересів українців за кордоном тощо.

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В обговоренні брали участь: Павло Садоха, регіональний віцепрезидент СКУ в країнах Західної і Південної Європи, голова Спілки українців у Португалії; Катерина Островська, завідувачка кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор психологічних наук; Ірина Ключковська, український науковець, публіцистка, громадська діячка, кандидат педагогічних наук, доцент, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"; отець Юстин.