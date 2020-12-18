Українські будівельники в Польщі врятували дитину

Троє українських будівельників у польському селі Нова Весь врятували від загибелі дитину, надавши їй першу допомогу.

Про це повідомляє Uapost.us з посиланням на польське видання Nasze Miasto, передає Укрінформ.

Як зазначається, інцидент стався 3 грудня. З будинку, розташованого поблизу будівельного майданчика, вибігла мати із сином на руках, який задихався. Троє будівельників, які знаходилися поруч, відреагували на її крики та надали хлопчику першу допомогу, після чого він почав дихати.

Згодом з’ясувалось, що дитина вдихнула фрагмент конструктора, зауважує видання.

Заступник міського голови гміни Вронкі, до якої входить село, Роберт Дорна повідомив, що йдеться про українців Руслана Голуба, Івана Ковальського та Івана Кузьмича, які працюють у місцевій будівельній компанії.

«Троє співробітників компанії, яка будує школу в Нове Весь, врятували життя дитини. Вони відреагували на крик матері, дитина якої задихалася. Операція з порятунку пройшла успішно», – розповів він.

Дорна зустрівся з українцями та подякував їм за порятунок дитини.

«Хоча чоловіки жодним чином не відчувають себе героями, весь регіон їм аплодує. Вони не проігнорували крики про допомогу, проявили велику мужність і холоднокровно врятували людське життя», – зазначає видання.

Фото: Robert Dorna/Фейсбук