У Німеччині дипломати підтримали українських військових, які лікуються у госпіталі Бундесверу

Дипломати генерального консульства України у Мюнхені та члени їхніх сімей привітали з прийдешніми новорічними і різдвяними святами українських військовослужбовців, які проходять лікуванні у госпіталі Бундесверу після отримання важких поранень на російсько-українській війні.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив консул Олександр Прокопенко.

За ініціативи дружини генерального консула України у Мюнхені Любові Ярмілко співробітниці дипломатичної установи та дружини дипломатів приготували домашні страви, якими пригостили українських військових, які перебувають на лікуванні в місті Ульм.

Як зазначається, у госпіталі Бундесверу нині отримують медичну допомогу шість військовослужбовців Збройних сил України, які отримали важкі поранення на розв'язаній Росією війні.

Читайте також: Українці Лейпцига відправили подарунки дітям захисників України на Миколая

Фото: Генеральне консульство України у Мюнхені