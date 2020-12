В Брюсселі показали картини української художниці

Живопис української художниці Анжеліки Якимець показали на виставці її робіт під назвою «Європа очима українців» в Брюсселі.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Бельгії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Картини української художниці переносять у світ мандрів, де можна замилуватися чарами київського Андріївського узвозу, Тріумфальною аркою, Ейфелевою вежею, французькими шато та українськими пейзажами», - йдеться у дописі.

Як зазначається, відкриття виставки відбулося 14 грудня у вузькому дипломатичному колі.

Мисткиня з радістю розповіла про захоплення мистецтвом ще з дитинства та реалізацію своєї мрії у 2016 році, коли вона почала малювати картини.

Художниця поділилася своїми секретами натхнення і закликала усіх присутніх ніколи не переставати мріяти та завжди продовжувати рухатися в напрямку здійснення своїх мрій. Як зауважується, вражаючі картини Якимець - кандидатки медичних наук, лікаркі-ортодонта за освітою і художниці за покликанням надзвичайно сподобались дипломатам та членам їхніх родин.

Мисткиня також провела 15 грудня майстер-клас з живопису для дітей. Художниця навчала малювати олією в стилі імпресіонізму.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium