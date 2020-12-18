В Брюсселі показали картини української художниці
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Укрінформ
Живопис української художниці Анжеліки Якимець показали на виставці її робіт під назвою «Європа очима українців» в Брюсселі.
Про це повідомляється на сторінці посольства України в Бельгії в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Картини української художниці переносять у світ мандрів, де можна замилуватися чарами київського Андріївського узвозу, Тріумфальною аркою, Ейфелевою вежею, французькими шато та українськими пейзажами», - йдеться у дописі.
Мисткиня з радістю розповіла про захоплення мистецтвом ще з дитинства та реалізацію своєї мрії у 2016 році, коли вона почала малювати картини.
Мисткиня також провела 15 грудня майстер-клас з живопису для дітей. Художниця навчала малювати олією в стилі імпресіонізму.
Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium