У Держміграційній службі розповіли, куди українці найчастіше виїжджали на ПМЖ в 2020 році

США очолили список найбільш популярних напрямків для виїзду українців на постійне місце проживання (ПМЖ) в 2020 році.

Про це повідомили в Державній міграційній службі (ДМСУ) на запит Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Основні країни, до яких на постійне проживання виїжджали громадяни України у поточному році: Сполучені Штати Америки (738 осіб), Литва (546 осіб), Росія (414 особи)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за 10 місяців 2020 року ДМСУ оформила документи для виїзду за кордон на постійне проживання 3259 громадянам України. 1235 громадян України повернулося на постійне проживання в Україну, додали в Державній міграційній службі.

У 2019 році територіальними органами ДМС оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання 11311 громадянам України, а 1996 громадян повернулося на постійне проживання в Україну.

Найпопулярнішими напрямками для виїзду за кордон на постійне проживанни були в 2019 році Сполучені Штати Америки (5842 особи), Німеччина (1052 особи), Росія (885 осіб).

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У Державній міграційні службі наголошують, що під час оформлення відповідних документів не передбачено зазначення мети виїзду.

Зауважується, що Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що хоче повернути в Україну тих громадян, які працюють за кордоном. Він також закликав українців з громадянством інших країн повертатися на батьківщину.