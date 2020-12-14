Українська школа в Сіднеї завершила навчальний рік
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці.
Посол привітав організаторів та гостей заходу, викладачів, Батьківський комітет, представників українських релігійних організацій, учнів та випускників з успішним закінченням програми навчання.
Кулініч вручив грамоти директорці школи Одарці Брецко, вчителям та подякував їм за внесок у виховання української молоді в Австралії.
Крім того, 13 грудня в українській недільній школі імені Лесі Українки при Православній церкві ім. Святого Миколая посол України в Австралії провів відкритий урок на тему «Наша Україна», зазначається в соцмережі.
На заході були присутні члени української діаспори м. Канберра, учні школи та їхні батьки.
У ході уроку посол висвітлив засадницькі питання державотворення України: питання територіальної цілісності, державної мови і української державної символіки.
Відповідаючи на запитання присутніх, дипломат розповів про євроінтеграційний напрям розвитку держави, а також пріоритети двосторонніх відносин між Україною та Австралією.
Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia