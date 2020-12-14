Українська школа в Сіднеї завершила навчальний рік

Посол України в Австралії Микола Кулініч на запрошення української громади Сіднея взяв участь в урочистому заході, присвяченому закінченню шкільного року Братської рідної школи ім. Св. Андрія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці.

Посол привітав організаторів та гостей заходу, викладачів, Батьківський комітет, представників українських релігійних організацій, учнів та випускників з успішним закінченням програми навчання.

Кулініч вручив грамоти директорці школи Одарці Брецко, вчителям та подякував їм за внесок у виховання української молоді в Австралії.

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Крім того, 13 грудня в українській недільній школі імені Лесі Українки при Православній церкві ім. Святого Миколая посол України в Австралії провів відкритий урок на тему «Наша Україна», зазначається в соцмережі.

На заході були присутні члени української діаспори м. Канберра, учні школи та їхні батьки.

У ході уроку посол висвітлив засадницькі питання державотворення України: питання територіальної цілісності, державної мови і української державної символіки.

Відповідаючи на запитання присутніх, дипломат розповів про євроінтеграційний напрям розвитку держави, а також пріоритети двосторонніх відносин між Україною та Австралією.

Як зазначається, урок викликав значний інтерес учнів та дорослих: після його закінчення ще більше години обговорювалися питання поточного життя української діаспори в Австралії та соціально-економічних реформ в Україні.

Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia