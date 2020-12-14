Помер ексголова Української служби ВВС Олексій Сологубенко

На 67-му році життя пішов з життя редактор Всесвітньої служби ВВС і один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко.

Його не стало 13 грудня після чотирьох років хвороби, повідомляє ВВС News Україна, передає Укрінформ.

«У неділю ввечері, 13 грудня, усім нам - співробітникам Всесвітньої служби ВВС - прийшов лист від її голови, Таріка Кафали, із повідомленням про те, що Олексія більше нема», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Фейсбуці його дружина Лілія написала, що "весь цей час він переносив хворобу як справжній стоїк, ніколи не втрачаючи оптимізму."

Зазначається, що стоїцизм і оптимізм були притаманні Сологубенку завжди. А також були притаманні наполегливість у пошуку фактів, повага до думки інших, навіть, якщо він не погоджувався з нею, та здатність допомагати і підтримувати, коли це було найнеобхідніше.

Сологубенко був одним з перших українців, які почали працювати на ВВС у 1990-ті роки, коли Українська служба щойно з'явилася на світ, а про саму Україну за її межами знали так мало.

На плечі найпершої команди лягла відповідальність не лише створити службу, яка вестиме радіомовлення для української аудиторії, але і бути джерелом інформації про Україну для решти ВВС, поставити Україну на карту цієї велетенської медіа-організації.

Він набирав команду українських журналістів для роботи в Лондоні, створював формат радіопрограм. За час його роботи керівником Української служби команда журналістів з'явилася і у Києві, а партнерами радіо ВВС стали кілька десятків місцевих радіостанцій по всій Україні.

Трохи згодом він став першим українцем-головою Української служби. Ще згодом був редактором Всесвітньої служби.

Сологубенко був частим гостем теле- і радіоефірів різних мовних служб ВВС як один із найфаховіших знавців ситуації в Україні і пострадянського простору.

Знання України і незамилені пропагандою та фейками факти завжди були його спеціальністю. Його думка була референтною для величезної кількості колег на ВВС: від старших редакторів до журналістів, які дослухалися до всього, що він знав про Україну й спиралися на нього.

Так само референтною були його думка і знання в Україні - тільки тут він був взірцем принципів збалансованої і неупередженої журналістики ВВС.

Саме з його легкої руки Українська служба почала співпрацю з десятками місцевих радіостанцій, що ретранслювали програми ВВС для своїх слухачів.

У 2003-му Сологубенко став виконавчим редактором регіону "Євразія" ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону "Америка та Європа", до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада - редактор мовних служб ВВС.

Як згадує Наталія Маковійчук-Скофенко, яка була серед перших журналістів Української служби ВВС в Лондоні, Сологубенко був знаним журналістом ще до ВВС (завдяки чому його туди і запросили).

Він плідно працював в Україні для видань, які розповсюджувалися за кордоном, на англомовному радіо для зарубіжних країн, де був неперевершеним ведучим програм і прямих радіо-мостів з американськими станціями.

Він став фундатором Української служби ВВС і як її керівник зробив величезний внесок у те, щоб з новачка вона перетворилася на лідера медіа-простору. Як шанований менеджер інших підрозділів він також незмінно коментував важливі події в Україні для всесвітньоі аудиторії ВВС.

«Чуйний колега, мудрий шеф, взірець родинного життя, талановита в усьому і скромна Людина. Видатна!», - резюмувала Маковійчук-Скофенко.

Фото: LILY POBEREZHKA