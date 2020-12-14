Помер ексголова Української служби ВВС Олексій Сологубенко
Його не стало 13 грудня після чотирьох років хвороби, повідомляє ВВС News Україна, передає Укрінформ.
«У неділю ввечері, 13 грудня, усім нам - співробітникам Всесвітньої служби ВВС - прийшов лист від її голови, Таріка Кафали, із повідомленням про те, що Олексія більше нема», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у Фейсбуці його дружина Лілія написала, що "весь цей час він переносив хворобу як справжній стоїк, ніколи не втрачаючи оптимізму."
Зазначається, що стоїцизм і оптимізм були притаманні Сологубенку завжди. А також були притаманні наполегливість у пошуку фактів, повага до думки інших, навіть, якщо він не погоджувався з нею, та здатність допомагати і підтримувати, коли це було найнеобхідніше.
Сологубенко був одним з перших українців, які почали працювати на ВВС у 1990-ті роки, коли Українська служба щойно з'явилася на світ, а про саму Україну за її межами знали так мало.
На плечі найпершої команди лягла відповідальність не лише створити службу, яка вестиме радіомовлення для української аудиторії, але і бути джерелом інформації про Україну для решти ВВС, поставити Україну на карту цієї велетенської медіа-організації.
Він набирав команду українських журналістів для роботи в Лондоні, створював формат радіопрограм. За час його роботи керівником Української служби команда журналістів з'явилася і у Києві, а партнерами радіо ВВС стали кілька десятків місцевих радіостанцій по всій Україні.
Трохи згодом він став першим українцем-головою Української служби. Ще згодом був редактором Всесвітньої служби.
Сологубенко був частим гостем теле- і радіоефірів різних мовних служб ВВС як один із найфаховіших знавців ситуації в Україні і пострадянського простору.
Знання України і незамилені пропагандою та фейками факти завжди були його спеціальністю. Його думка була референтною для величезної кількості колег на ВВС: від старших редакторів до журналістів, які дослухалися до всього, що він знав про Україну й спиралися на нього.
Так само референтною були його думка і знання в Україні - тільки тут він був взірцем принципів збалансованої і неупередженої журналістики ВВС.
Саме з його легкої руки Українська служба почала співпрацю з десятками місцевих радіостанцій, що ретранслювали програми ВВС для своїх слухачів.
У 2003-му Сологубенко став виконавчим редактором регіону "Євразія" ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону "Америка та Європа", до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада - редактор мовних служб ВВС.
Як згадує Наталія Маковійчук-Скофенко, яка була серед перших журналістів Української служби ВВС в Лондоні, Сологубенко був знаним журналістом ще до ВВС (завдяки чому його туди і запросили).
Він плідно працював в Україні для видань, які розповсюджувалися за кордоном, на англомовному радіо для зарубіжних країн, де був неперевершеним ведучим програм і прямих радіо-мостів з американськими станціями.
Він став фундатором Української служби ВВС і як її керівник зробив величезний внесок у те, щоб з новачка вона перетворилася на лідера медіа-простору. Як шанований менеджер інших підрозділів він також незмінно коментував важливі події в Україні для всесвітньоі аудиторії ВВС.
«Чуйний колега, мудрий шеф, взірець родинного життя, талановита в усьому і скромна Людина. Видатна!», - резюмувала Маковійчук-Скофенко.
Фото: LILY POBEREZHKA