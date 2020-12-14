«Українки Швейцарії» до своєї річниці представили результати проєкту «Ми шукаємо таланти»
Про це повідомляється на сторінці організації в Фейсбуці.
«Нас з вами розділяють сотні кілометрів (а за межами Швейцарії й тисячі), кордони, пандемія, дистанціювання, проте там, де людина безсила, лишається одна надія на муз. Цього року ми не можемо зібратися на вечорницях та сподіваємося, що сьогоднішній відеосюрприз до Дня Святого Андрія і першої річниці організації "Українки Швейцарії" згуртує багатьох українців перед екранами й лагідно мотивує пишатися українською мовою та культурою», - йдеться у дописі.
В організації висловили щиру вдячність усім, хто відгукнувся на проєкт «Ми шукаємо таланти!» і зазначили, що були приємно вражені та глибоко розчулені надісланими відеороликами з представленням чудових умінь. «Це ті промені української культури, якими ми нагально зобов'язані ділитися і посилати у глобальний світ», - зауважується в дописі.
Відеопідсумок проєкту представлений у двох частинах.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді організація «Українки Швейцарії» з нагоди відзначення 13 грудня першої річниці заснування запропонувала співгромадянам в країні показати свої видатні здібності та взяти участь у створенні святкового відео.
Саме з Андріївських вечорниць у 2019 почалася історія організації "Українки Швейцарії", зазначили в об’єднанні.
Відео: Kateryna Dashevska