У Канаді поговорять про різдвяні секрети української кухні

Таємниці української кухні, практичні кулінарні поради, цікаві кулінарні історії тощо станут темою передріздвяної онлайн-зустрічі, яку пропонує Українська програма Торонтського університету.

Про це повідомляється в оголошенні на Фейсбук-сторінці заходу, передає Укрінформ..

"Українська програма Торонтського університету запрошує на смачну передсвяткову розмову "Різдвяні історії про галицьку кухню. Старі секрети і нові відкриття. Від цікавих історичних фактів до практичних кулінарних порад", - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться онлайн 21 грудня о 21:00 за Києвом, участь безкоштовна.

У зустрічі візьмуть участь:

- докторантка відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України, дослідниця галицької кухні, засновниця проєктів "Пані Стефа" та "Seeds and Roots" Маріанна Душар;

- професор Лвівського національного університету ім. Івана Франка, професор Ягелонського університету (Краків), автор ряду проєктів та численних монографій, зокрема книги "Лвівська кухня", радіоведучій Ігор Лильо.

Як зазначається, захід буде цікавим для знавців української історії, студентів українознавчих програм, поціновувачів української кухні та всіх охочих здивувати родину на Різдво смаколиками.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Studies at the University of Toronto