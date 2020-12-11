У Канаді поговорять про різдвяні секрети української кухні

У Канаді поговорять про різдвяні секрети української кухні

Укрінформ
Таємниці української кухні, практичні кулінарні поради, цікаві кулінарні історії тощо станут темою передріздвяної онлайн-зустрічі, яку пропонує Українська програма Торонтського університету.

Про це повідомляється в оголошенні на Фейсбук-сторінці заходу, передає Укрінформ..

"Українська програма Торонтського університету запрошує на смачну передсвяткову розмову "Різдвяні історії про галицьку кухню. Старі секрети і нові відкриття. Від цікавих історичних фактів до практичних кулінарних порад", - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться онлайн 21 грудня о 21:00 за Києвом, участь безкоштовна.

У зустрічі візьмуть участь:

- докторантка відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України, дослідниця галицької кухні, засновниця проєктів "Пані Стефа" та "Seeds and Roots" Маріанна Душар; 

- професор Лвівського національного університету ім. Івана Франка, професор Ягелонського університету (Краків), автор ряду проєктів та численних монографій, зокрема книги "Лвівська кухня", радіоведучій Ігор Лильо.

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Як зазначається, захід буде цікавим для знавців української історії, студентів українознавчих програм, поціновувачів української кухні та всіх охочих здивувати родину на Різдво смаколиками.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Studies at the University of Toronto

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