Українська рідня Ентоні Блінкена: журналісти дослідили, як його предки опинилися в Америці

Кандидат на посаду Державного секретаря США в адміністрації Джо Байдена Ентоні Блінкен має певне відношення до України: його дід народився у Києві та емігрував у США.

Про те, як як предки Тоні Блінкена опинилися в Америці та де ще живуть інші можливі родичі кандидата на посаду Держсекретаря США, розповідається в відеосюжеті телеканалу «Настоящее Время Америка / Голос Америки», розміщеному на сайті Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Зокрема, журналістка Наталка Пісня за допомогою історика Наді Ліпес знайшла унікальні документи про сім’ю Ентоні Блінкена, перші загдки про яку виявилися в українських архівах: родовід, записи про шлюб прадіда і народження його дітей, а також списки пасажирів пароплава, на яких Блінкени добиралися до США.

«Дослідники відзначають: родичі кандидата на посаду Держсекретаря США живуть по обидва боки океану. І крім відомих членів сім’ї є й далека рідня. Нащадки великих європейських сімей із Золотоноші, ті, чиє прізвище було неправильно транслітероване при переїзді», - йдеться у сюжеті.

Як зазначається, Блінкіни (або Блінкени) також живуть в Ізраїлі і Росії, українських містах Харків, Київ, Одеса і Пирятин. Історик-генеалог стверджує: прізвище Блінкен (Блінкін) рідкісне і його носії, з великою часткою ймовірності, - далекі родичі.

(Автори: Наталка Пісня, Алекс Берган, Дмитро Вершинін, Алекс Бараш).

Відео: телеканалу «Настоящее Время Америка / Голос Америки»