В Союзі українців Румунії підбили попередні результати участі в парламентських виборах 6 грудня

В Союзі українців Румунії (СУР) надали попередню оцінку парламентських виборів в країні 6 грудня, в яких брали участь і кандидати від СУР.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії в Фейсбуці.

«Згідно з частковими результатами, оприлюдненими Центральним виборчим бюро після опрацювання приблизно 95% протоколів дільничних виборчих комісій, голова Союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький був переобраний до Палати депутатів, де він і надалі буде відстоювати інтереси як української громади в Румунії, так і інших жителів населених пунктів, де українці співживуть з представниками румунської більшості та інших нацменшин», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СУР, «в неділю відбулись, мабуть, найбільш мляві парламентські вибори в історії посткомуністичної Румунії, після атипової кампанії, що пройшла в суворих умовах надзвичайної ситуації на території Румунії, котрі не дозволили повноцінного та глибокого діалогу між кандидатами та виборцями».

В організації зауважили, що через пандемію, спричинену коронавірусом, та перехід виборчих дебатів переважно в онлайн явка на виборах була дуже низькою, особливо в сільському середовищі.

Зазначається, що також були спроби маніпулювати та дезінформувати український електорат, включно й шляхом введення людей в оману щодо того, що кожна нацменшина має зарезервоване місце для свого представника у Парламенті Румунії.

«У цьому контексті провід Союзу українців Румунії дякує всім, хто зрозумів важливість голосування та обрав виборчий список кандидатів від СУР у Палату депутатів. Так само, Союз дякує всім, хто долучився до цієї кампанії, вклав у це душу та багато чим пожертвував упродовж цієї непростої передвиборчої кампанії», - зазначили в Союзі українців Румунії.

В організації також додали, що «довіра виборців зобов'язує нас діяти ще більш рішуче та ефективніше на благо громадян».

Як повідомляв Укрінформ, Союз українців Румунії брав участь у всіх виборчих округах в країні та за кордоном з власним списком кандидатів до Палати депутатів на парламентських виборах 6 грудня в Румунії.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії