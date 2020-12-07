В Анкарі для іноземців стартує нова група з вивчення української мови «з нуля»

Вичення української мови від самих основ пропонують в новій групі, що відкривається в Анкарі 12 грудня.

Заняття проходитимуть онлайн, повідомляє Українська спілка в Анкарі на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Розпочинаємо запис у групу вивчення української мови «з нуля». Якщо серед ваших турецьких родичів, друзів або знайомих є охочі опанувати українську мову, обов’язково поділіться з ними цією інформацією», - йдеться у повідомленні.

Долучатися до віртуальних занять можуть не лише мешканці Анкари.

Уроки проходитимуть щосуботи та щонеділі з 12:30 до 14:00.

Як зазначажться, при школі вже діють групи з вивчення української мови для іноземців вишого рівня.

Як відомо, раніше викладачі української для іноземців Української спілки в Анкарі Юлія Білецька та Валентина Хорунжа започаткували Ютуб-канал з вивчення української з турецькими поясненнями.