В Анкарі для іноземців стартує нова група з вивчення української мови «з нуля»
Заняття проходитимуть онлайн, повідомляє Українська спілка в Анкарі на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Розпочинаємо запис у групу вивчення української мови «з нуля». Якщо серед ваших турецьких родичів, друзів або знайомих є охочі опанувати українську мову, обов’язково поділіться з ними цією інформацією», - йдеться у повідомленні.
Долучатися до віртуальних занять можуть не лише мешканці Анкари.
Уроки проходитимуть щосуботи та щонеділі з 12:30 до 14:00.
Як зазначажться, при школі вже діють групи з вивчення української мови для іноземців вишого рівня.
Як відомо, раніше викладачі української для іноземців Української спілки в Анкарі Юлія Білецька та Валентина Хорунжа започаткували Ютуб-канал з вивчення української з турецькими поясненнями.