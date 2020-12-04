Український національний музей в Чикаго пропонує віртуальну виставку «Незалежні»

Український національний музей у Чикаго запрошує на віртуальну документальну фотовиставку та відеопрезентацію «Незалежні» українського фотожурналіста Анатолія Степанова.

Про це повідомляєтьмся на сторінці музею в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Це унікальний проєкт про хлопців і дівчат, які народилися в незалежній Україні щоб бути незалежними. Відважні і безстрашні воїни стали у двобій з підступним і хижим звіром, що називав себе сусідом. Російсько-українська війна триває шість років, найбільша пандемія ХХI століття… Зайдіть на сторінку ukrainiannationalmuseum.org. Познайомтеся з Героями України, побажайте їм щасливого Різдва!», - йдеться у дописі.

Як додала в соцмережі кураторка музею Марія Климчак, це «виставка, яку потрібно бачити! Герої, про яких повинен знати кожен українець і розповідати про них світові. Вони захищають Україну!».

Вона зазначила, що журналіст і фотограф Анатолій Степанов «із перших днів з фотоапаратом у руках на передовій, вписуючи рік за роком фотоісторію воїнів, подвиги і поразки на російсько-українській війні».

«Я зустрічав солдатів усіх вікових категорій. Але найбільше вражає, що зараз у війську побільшало зовсім молодих хлопців і дівчат. Їм менше років, ніж державі, яку вони захищають. Я дуже хочу, щоб люди побачили цих солдатів. Хлопців, чиї однолітки в цей час зустрічаються з подругами, танцюють на дискотеках, мандрують Європою», - цитує Климчак Степанова.

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Як зазначається, Степанов є позаштатним фотокореспондентом AFP, співпрацює з Reuters та іншими міжнародними агенціями. Його матеріали публікувалися в National Geographic, Spiegel, Stern, Time і інших авторитетних виданнях.

Фотограф брав участь в персональних і колективних виставках в Україні та за її межами.

У листопаді 2017 виступав з презентацією «Україна на лінії фронту» в Українському музеї в Нью-Йорку.

Фото: ukrainiannationalmuseum.org, сторінка Ukrainian National Museum в Фейсбуці