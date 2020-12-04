В нідерландському Ейндговені відбудеться віїзне консульське обслуговування громадян України

Посольство України в Королівстві Нідерланди проведе виїзне консульське обслуговування громадян України у м. Ейндховен 12 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці консульського підрозділу посольства України в Королівстві Нідерланди в Фейсбуці.

Зустріч з українцями, які проживають на півдні Нідерландів, відбудеться з 11:30 до 13:30 у приміщенні Українського культурного центру «Вулик».

Під час зустрічі громадяни України зможуть подати документи/оновити свої реєстраційні дані виборців та консульського обліку; видати довіреності/інші правочини для дії на території України; подати документи для оформлення ПМП/виходу з громадянства України.

Детальна інформація та критерії участі у заході за посиланням: https://bit.ly/2FHWDwH.

Для уточнення питання, яке цікавить, можна надіслати коротке повідомлення консулу посольства на електронну пошту: consul_nl@mfa.gov.ua.