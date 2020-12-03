Голова УІНП і українська громада в Польщі обговорили можливості співпраці

Голова УІНП і українська громада в Польщі обговорили можливості співпраці

Укрінформ
Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович провів зустріч з українською громадою в Польщі, де вони обговорили сфери потенційного співробітництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УІНП.

«Учасники зустрічі торкнулися сфер потенційної співпраці українських громадських організацій у Польщі з УІНП. Серед іншого йшлося про співпрацю в рамках упорядкування українських цвинтарів у Польщі; проєкту “Віртуальний некрополь української еміграції” та доповнення цього ресурсу інформацією про поховання української еліти в Польщі. Також була озвучена пропозиція спільними зусиллями створити онлайн-каталог меморіальних місць поляків в Україні», - йдеться у повідомленні.

В УІНП додали: представники української громади зазначили, що готові підтримати обмін досвідом між інституціями обох країн після завершення карантинних обмежень. А також позитивно відзначили виставку інституту «1920: українці на захисті Європи від більшовизму» та запросили представити її польському суспільству.

Зазначається, що представники урядової установи подякували українській громаді в Польщі за численні конструктивні ініціативи та зусилля щодо збереження історичної пам’яті українців у Польщі, а також за готовність до опрацювання складних сторінок минулого.

У громаді, зі свого боку, наголосили на необхідності українським державним установам продовжувати діалог з представниками польського суспільства, та відзначили, що зацікавлення Україною у Польщі, зокрема в університетських середовищах, не зменшується.

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Як повідомлялося, фахівці Українського інституту національної пам'яті створили геоінформаційну систему «Віртуальний некрополь української еміграції», яка призначена для збору та поширення інформаії про поховання української еліти за кордоном.

Фото: uinp.gov.ua

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