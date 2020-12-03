Голова УІНП і українська громада в Польщі обговорили можливості співпраці

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович провів зустріч з українською громадою в Польщі, де вони обговорили сфери потенційного співробітництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УІНП.

«Учасники зустрічі торкнулися сфер потенційної співпраці українських громадських організацій у Польщі з УІНП. Серед іншого йшлося про співпрацю в рамках упорядкування українських цвинтарів у Польщі; проєкту “Віртуальний некрополь української еміграції” та доповнення цього ресурсу інформацією про поховання української еліти в Польщі. Також була озвучена пропозиція спільними зусиллями створити онлайн-каталог меморіальних місць поляків в Україні», - йдеться у повідомленні.

В УІНП додали: представники української громади зазначили, що готові підтримати обмін досвідом між інституціями обох країн після завершення карантинних обмежень. А також позитивно відзначили виставку інституту «1920: українці на захисті Європи від більшовизму» та запросили представити її польському суспільству.

Зазначається, що представники урядової установи подякували українській громаді в Польщі за численні конструктивні ініціативи та зусилля щодо збереження історичної пам’яті українців у Польщі, а також за готовність до опрацювання складних сторінок минулого.

У громаді, зі свого боку, наголосили на необхідності українським державним установам продовжувати діалог з представниками польського суспільства, та відзначили, що зацікавлення Україною у Польщі, зокрема в університетських середовищах, не зменшується.

Як повідомлялося, фахівці Українського інституту національної пам'яті створили геоінформаційну систему «Віртуальний некрополь української еміграції», яка призначена для збору та поширення інформаії про поховання української еліти за кордоном.

Фото: uinp.gov.ua