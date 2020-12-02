Сьогодні – день народження композитора, піаніста та педагога Лео Орнштейна
Про це повідомляє Музей української діаспори на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Розповідається, що батько Лео був кантором у синагозі, дядько - скрипалем. З дитинства хлопчик вчився грати на фортепіано. Згодом почав вчитися у школі при Імператорському музичному товаристві у Києві під керівництвом В. Пухальського.
У 1904 році Лео переїхав до Санкт-Петербурга, вступив на навчання до консерваторії (викладачі: Олександр Глазунов - композиція, Анна Єсипова - фортепіано).
1906 року сім'я Орнштейна емігрувала до США й оселилася в Нью-Йорку. Лео вступив до Інституту музичного мистецтва (тепер - Джульярдська школа музики). 1911 року він вперше виступив з сольним концертом, виконуючи твори Баха, Шопена і Шумана, а два роки потому зробив свій перший запис.
У 1914 році Орнштейн відвідав Європу, познайомився з Ферруччо Бузоні, Мішелем Кальвокорессі, виступив у Лондоні з програмою власних творів. До 1920 року активно виступав із концертами у Нью-Йорку. З 1922 по 1953 рік займався викладацькою роботою та написанням музичних творів.
Твори Орнштейна поділяються на три великі групи: експериментальні - раннього періоду, переважно для фортепіано, з використанням атональності й дисонансів; консервативніші (під впливом східноєвропейської школи) та пізні, які об'єднують два попередні.
Сьогодні більша частина творчої спадщини композитора залишається невідомою.
Фото: Укрінформ, Музей української діаспори в Фейсбуці