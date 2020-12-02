Сьогодні – день народження композитора, піаніста та педагога Лео Орнштейна

У цей день, 2 грудня, народився американський композитор, піаніст та педагог єврейського українського походження Лео Орнштейн (або Орнстайн) (1895, Кременчук - 2002, Грін-Бей, США).

Про це повідомляє Музей української діаспори на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Розповідається, що батько Лео був кантором у синагозі, дядько - скрипалем. З дитинства хлопчик вчився грати на фортепіано. Згодом почав вчитися у школі при Імператорському музичному товаристві у Києві під керівництвом В. Пухальського.

У 1904 році Лео переїхав до Санкт-Петербурга, вступив на навчання до консерваторії (викладачі: Олександр Глазунов - композиція, Анна Єсипова - фортепіано).

1906 року сім'я Орнштейна емігрувала до США й оселилася в Нью-Йорку. Лео вступив до Інституту музичного мистецтва (тепер - Джульярдська школа музики). 1911 року він вперше виступив з сольним концертом, виконуючи твори Баха, Шопена і Шумана, а два роки потому зробив свій перший запис.

У 1914 році Орнштейн відвідав Європу, познайомився з Ферруччо Бузоні, Мішелем Кальвокорессі, виступив у Лондоні з програмою власних творів. До 1920 року активно виступав із концертами у Нью-Йорку. З 1922 по 1953 рік займався викладацькою роботою та написанням музичних творів.

Твори Орнштейна поділяються на три великі групи: експериментальні - раннього періоду, переважно для фортепіано, з використанням атональності й дисонансів; консервативніші (під впливом східноєвропейської школи) та пізні, які об'єднують два попередні.

Сьогодні більша частина творчої спадщини композитора залишається невідомою.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори в Фейсбуці