Польське телебачення покаже фільм про Голодомор в Україні

Польська державна телекомпанія TVP покаже на цьому тижні кінострічку українського режисера Андрія Ткача «Голод до правди» з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Про це інформує посольство України в Польщі в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Фільм продемонструють у середу, 2 грудня, на основному державному телеканалі Польщі TVP1 о 23:10.

Крім того, 3 грудня стрічку покажуть на телеканалі TVP Dokument о 21:20 і 4 грудня - о 12:05.

За сценарієм, канадська журналістка Рея Клайман подорожує Україною у 1932 році та стає свідком початку штучного голоду. Вона одна з перших і єдиних, хто намагається донести світу правду про геноцид українського народу. Iсторія Клайман переплітається з сучасністю: з оповіддю про життя родини українського військового Сергія Глондаря, взятого в полон в бою під Дебальцевим і утримуваного РФ.

Стрічку знято на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об’єднанням «Вавилон-13». У фільми використано унікальні тривимірно оцифровані фото з альбомів Александра Вінербергера (чи не єдині, які збереглись з 1932-33 років), за музичного супровоу Джамали, ONUKA, ДахаБраха і Dakh Daughters.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі