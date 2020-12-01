В Ліоні 14 грудня відбудеться виїзне консульське обслуговування

Виїзне консульське обслуговування українських громадян в місті Ліон проведуть 14 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України у Французькій Республіці.

«Повідомляємо про проведення 14 грудня виїзного консульского обслуговування громадян у місті Ліон (Villeurbanne), за адресою: 11 Rue Pierre Baratin, 69100 Villeurbanne», - зазначили в пресслужбі.

Наголошується, що прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом. Записатися на прийом можна за посиланням: https://permanenceconsulaire.setmore.com/.

У посольстві звернули увагу на основні правила бронювання. Так, під час запису на прийом повинне бути вказане ім'я та прізвище тієї особи, яка звертатиметься для вчинення консульської дії. Неповні записи (без вказаного імені, прізвища або за псевдонімом) будуть анульовані.

У разі вчинення консульських дій для дітей до 16 років (обормлення закордонного паспорта чи набуття громадянства) під час реєстрації вказуються дані дитини.

Для кожної консульської дії береться окремий запис.

Дублі запису (повторні записи однієї особи на одну і ту ж дію) не допускаються і будуть видалені адміністратором.

Як зазначається, інформація щодо необхідних документів, тарифів консульського збору та термінів виконання наведена тут: https://france.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya.

Зауважується, що наявність усіх необхідних документів та їх копій є обов'язковою передумовою для вчинення будь-якої консульської дії. Оплата консульського збору здійснюється виключно банківською карткою під час прийому.

У посольстві звернули увагу, що під час виїзного обслуговування також можна отримати виготовлені та доставлені до посольства закордонні паспорти та довідки про громадянство дітей, попередньо заповнивши анкету: https://bit.ly/3oasGpC.

Водночас ця анкета не є записом на подачу документів, а призначена виключно для отримання вже готових паспортів та довідок, зазначили в дипустанові.

«Після заповнення анкети не надсилаються жодні підтвердження - якщо стан паспорта "Документ прибув до ЗДУ" і Ви заповнили анкету, Ви можете отримати його у визначений час (12.30-13.00)», - зазначається в повідомленні.