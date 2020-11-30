Український театр Фінляндії у лютому розпочне гастролі країною

Український театр Фінляндії та Міжнародний український культурний центр з лютого 2021 року розпочинають спільний проєкт – гастролі театру містами та містечками Фінляндії.

Про це повідомляє посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом) в Фейсбуці, передаж Укрінформ.

Глядачам, зокрема, пропонується переглянути виставу «Зона» за п’єсою Павла Ар'є «На початку та наприкінці часів» (фінський версія назви LAINSUOJATTOMAT).

Розклад показів вистави у Фінляндії, а також інформацію про театр та виставу «Зона» можна буде знайти на сайті Міжнародного українського культурного центру: www.ukraina.fi.

«Зона» - це вистава про дивну сім’ю, яка мешкає в покинутому маленькому селі в 30-кілометровій зоні відчуження довкола Чорнобильської атомної електростанції, розповідається на сайті центру. Травниця, 86-річна дивакувата та колоритна баба Пріся, важкий життєвий досвід якої прекрасно поєднується з дитячою безпосередністю і шкідливими звичками, її дочка Слава, стомлена від життєвих проблем та найщасливішим спогадом якої є радянське дитинство і недоумкуватий онук Вовчик добре прилаштувалися жити посеред дикої природи, без електроенергії, магазинів та інших благ цивілізації.

Керує тут всім баба Пріся, яка пережила Голодомор, Другу світову війну, а тепер переживає й Чорнобильську катастрофу. Баба Пріся – це не просто сільська бабуся. Вона - скарбниця історій про русалок та химерних істот, яка знає мову лісових мавок. Вона - пам'ять кількох епох, представники яких пережили війну і голод і при цьому навчилися жити, не втрачаючи почуття гумору.

Здавалося б, що ця дивна сім’я надійно захищена від агресивних зовнішніх впливів глухим кордоном забрудненої радіацією зони. Однак ззовні з'являються сили, що вриваються у життя відлюдників. Сім’я змушена захищати свій маленький світ від великого суспільства: від дільничого, який весь час намагається виселити, від «мисливців», які для розваги відстрілюють звірину. І допомоги чекати немає звідки. Людей не повинно бути у зоні відчуження, вони поза законом, отже, вони не існують….

«Ця історія неодмінно надасть безліч корисних уроків кожному. Сподіваємося, що ця вистава викличе і захоплення, і яскравi емоції, а також подарує масу незабутніх вражень всім цінителям якісних і цікавих постановок. Ласкаво просимо!», - запросили в культурному центрі.

Вистава у постановці Ігоря Фрея йде українською мовою з фінськими титрами. Тривалість 2,5 години.

Вірші Юрія Іздрика, Павла Ар'є та Влада Гризуна звучать у виконанні Остапа Ступки та Ігоря Фрея.

Вікові обмеження 18+.

Український народний театр Фінляндії був заснований у листопаді 2014 в місті Гельсінкі Товариством українців Фінляндії спільно з фінським актором та режисером українського походження Ігорем Фреєм, який і став художнім керівником та головним режисером театру. Акторський склад театру, а це більш ніж 30 осіб, повністю аматорський, але режисери, хормейстери, хореографи, художник з костюмів та перекладачі – професіонали у своїх галузях, зазначається на сайті Міжнародного українського культурного центру.

Прем'ера театру — «Щоденники майдану» (Н. Ворожбит) — вийшла в лютому 2015 р. і мала великий успіх, не тільки серед української громади, яка мешкає в Фінляндії, але і серед фінського глядача.

З цього ж року починається й активна гастрольна діяльність театру. Зі своїми виставами актори українського народного театру Фінляндії гастролюють не тільки фінськими містами, але виступають також в інших країнах Північної Європи та Балтії, беруть участь в міжнародних театральних фестивалях.

Так, наприклад, вистава «Зона» за п'єсою П. Ар'є «На початку і наприкінці часів» стала переможцем двох міжнародних театральних фестивалів минулого та цього років: Міжнародного театрального фестивалю "Схід-Захід у Кракові (Польща) у 2019 році та Міжнародного театрального фестивалю "Teatr.net" у Київі (Україна) у 2020 році.

Щорічно театр дарує своєму глядачеві нову виставу, дивуючи спектром жанрів та тематикою спектаклів: від комедій та фарсів до трагедій і драм, від класичних та сучасних творів до сучасної інтерпретації світової класики.

Фото: Міжнародний Український Культурний Центр