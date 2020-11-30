Розмаїття української культури показали на дипломатичному ярмарку в Таллінні

У столиці Естонії в неділю відбувся Різдвяний дипломатичний ярмарок, на якому в рамках українського стенду представили багатство нашої культури.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Естонії, передає Укрінформ.

Як зазначається, виставкові стенди були організовані місцевими громадами за сприяння національних посольств, акредитованих в Естонії.

Український стенд яскраво відображав розмаїття української культури і багатство української землі, зауважили в посольстві.

Відвідувачів частували пиріжками, варениками, канапками з салом, солодощами.

Водночас тут можна було також ознайомитись і придбати не лише товари української кухні, але й витвори національного мистецтва.

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Фото: пресслужба посольства України в Естонії