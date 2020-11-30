Розмаїття української культури показали на дипломатичному ярмарку в Таллінні
Фото
Укрінформ
У столиці Естонії в неділю відбувся Різдвяний дипломатичний ярмарок, на якому в рамках українського стенду представили багатство нашої культури.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Естонії, передає Укрінформ.
Як зазначається, виставкові стенди були організовані місцевими громадами за сприяння національних посольств, акредитованих в Естонії.
Український стенд яскраво відображав розмаїття української культури і багатство української землі, зауважили в посольстві.
Відвідувачів частували пиріжками, варениками, канапками з салом, солодощами.
Водночас тут можна було також ознайомитись і придбати не лише товари української кухні, але й витвори національного мистецтва.
Фото: пресслужба посольства України в Естонії