В Азербайджані маленьких українців запрошують на конкурс до Дня святого Миколая

Посольство України в Азербайджані оголосило конкурс до Дня святого Миколая для юних українців країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Умови конкурсу «Напиши листа та надішли малюнок Святому Миколаю» прості. Потрібно власноруч написати листа Святому Миколаю з побажаннями на 2021 рік (собі, своїй родині, друзям, Україні і Азербайджану), а також оформити побажання у вигляді малюнка.

Листи необхідно надіслати до 14 грудня на адресу посольства або зробити фото листа і малюнка та надіслати їх на електронну адресу: oleksandr.dorofieiev@mfa.gov.ua.

Усі учасники конкурсу отримають святкові подарунки. Авторів найбільш оригінальних і цікавих привітань очікують спеціальні призи.

У посольстві зазначили, що з давніх давен в українських оселях по-особливому готувалися до зустрічі Зимового Миколая. «За легендами, саме Святий Миколай є покровителем і захисником наших діточок. У ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай, як символ щирої доброти і любові, спускається на землю, щоб зробити подарунки тим, хто їх заслужив», - зауважили в дипустанові.

Фото: azerbaijan.mfa.gov.ua