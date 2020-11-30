Українці в Росії стурбовані недостатньою увагою Києва до їхніх проблем

Офіційний Київ має приділяти більше уваги проблемам українців в Росії, вважають українські активісти в РФ.

Про це, зокрема, говорилося під час зустрічі керівників українських організацій Росії з Москви та інших регіонів та українських дипломатів у посольстві України в Москві, яка відбулася 28 листопада в рамках заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-33 рр., повідомляє пресслужба Обєднання українців Росії, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час зустрічі «пройшла змістовна розмова про нинішній стан роботи українських організацій».Їх представники озвучили своє бачення сьогоднішніх можливостей для громадської роботи.

«Був проведений детальний аналіз напрямів діяльності організацій, вказано на необхідність посилення інформаційної складової в роботі, зміцнення зв’язків між організаціями, більш широке використання культурно-просвітницьких заходів», - йдеться у повідомленні.

У ході розмови «українські активісти висловили свою стурбованість недостатньою увагою з боку української влади в Києві до проблем українців в Росії». Як зауважується, «особливо це відчувається на тлі відносин української влади із західними діаспорами».

Також учасники розмов торкнулися питання про роботу Культурного центру України у Москві.

«Про складну ситуацію в КЦУ за останні декілька років сказано і написано чимало. Крайнє загострення російсько-українських відносин піднесло питання про головний, а після закриття російською владою Бібліотеки української літератури – власне, єдиний повноцінний культурний осередок українців в столиці Росії, на рівень важливої державної справи. Сьогодні питання полягає в тому, що відсутність радикального оновлення діяльності Культурного центру України у Москві та зміни концепції його роботи взагалі ставить питання про доцільність подальшого існування цієї установи для України», - зазначається у повідомленні.

Як зазначається, представники українських організацій висловили вдячність Посольству за проведення вельми важливої зустрічі і висловили сподівання на подальше тісне співробітництво.

Фото: ukrros.org