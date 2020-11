Українці у світі віддали шану жертвам Голодомору 1932-33 рр.

У різних куточках планети українці упродовж останніх днів листопада запалювали Свічки Пам’яті та вшановували жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні.

Про це передає Укрінформ з посиланням на соцмережі та повідомляють власні кореспонденти агентства.

Аргентина

Поминальна панахида за жертвами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні відбулася 28 листопада на українському цвинтарі, біля пам’ятника жертвам Голодомору м. Монте-Гранде (провінція Буенос-Айрес), повідомляється на сторінці посольства україни в Аргентині в Фейсбуці.

Панахиду відправив Єпископ Української греко-католицької єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі Даниїл Козлинський.

Співробітники посольства України в Аргентинський Республіці та представники української громади в Аргентині вшанували пам’ять мільйонів невинних жертв цієї жахливої трагедії.

В Українському греко-католицькому кафедральному Соборі Покрови Пресвятої Богородиці відбулася Свята Літургія, в якій взяли участь владика Даниїл Козлинський, єпископ єпархії Української Греко-католицької церкви в Аргентинській Республіці, тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці Валерій Олефір; секретар інституційних зв'язків Аргентинської федерації громад Хуан Саррафян та голова УКТ «Просвіта» Юрій Данилишин, йдеться на сторінці «Просвіти» в Фейсбуці.

Країни Балтії У столицях Латвії, Естонії та Литви – Ризі, Таллінні та Вільнюсі наприкінці минулого тижня відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в суботу, 28 листопада, у Ризі парафіяни місцевої громади УГКЦ разом з українськими дипломатами в Латвії зібралися у бічній каплиці церкви Скорботної Божої Матерів. Отець Роман Сапужак відслужив панахиду за загиблими під час голодоморів. Посол України в Литві Олександр Міщенко закликав присутніх пам'ятати та передавати з покоління в покоління правду про акт геноциду, здійсненого керівництвом СРСР під час масового голоду, який спричинив загибель мільйонів українців. У зв'язку з цим він нагадав про нев'янучу цінність вільної та сильної Української держави, яка убезпечує від повторення подібних трагедій. Захід відбувся із дотриманням усіх протиепідемічних заходів безпеки відповідно до діючого у Латвії режиму надзвичайної ситуації (через пандемію Covid-19). Також у суботу поминальний захід «Запали свічку» пройшов у Таллінні. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Віра Коник, президент Конгресу українців Естонії, який був організатором акції. На центральній площі естонської столиці Вабадузе (площі Свободи) запаленими свічками було викладене жахливе слово HOLODOMOR. Реквіємом прозвучала українська пісня Тетяни Івушкіної, свого вірша прочитала Ольга Литвин. Серед присутніх були члени української громади, білоруські друзі України, представник посольства України Леонід Третяк, член парламентської групи Естонія-Україна Андрес Сутт. Громадська акція до 87-х роковин Голодомору в Україні пройшла у четвер біля пам'ятника жертвам радянської окупації, що знаходиться у центрі Вільнюса, коло будівлі колишнього КДБ Литовської РСР. До Пам'ятника жертвам радянської окупації були покладені квіти й колоски пшениці, перев'язані синьо-жовтими стрічками, та запалені свічки. Пам'ять мільйонних невинних жертв вшанували хвилиною мовчання, повідомляє пресслужба посольства Україїни в Литві. У заході взяли участь посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський; директор Центру досліджень геноциду та опору жителів Литви, голова Союзу громад литовських татар Адас Якубаускас; директор Музею окупації та боротьби за свободу Литви Єугєніус Пяйкштяніс; голова української громади Вільнюса Наталія Шертвітєнє та її заступниця Лідія Холчєва; священник храму Пресвятої Трійці у Вільнюсі отець Тадей Годованець (УГКЦ, Чин Святого Василія Великого), інші представники української громади та посольства у Вільнюсі. Акція відбулася з обмеженою кількістю осіб, з дотриманням усіх карантинних вимог, запроваджених у Литві. Іспанія Українці в Мадриді вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні. Незважаючи на карантинні обмеження, в іспанській столиці звучала молитва, і доносилась правда про страшну трагедію українського народу, повідомив голова Асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» Юрій Чопик на своїй сторінці в Фейсбуці. «Правду не спинити, іспанці та представники різних національностей, особливо з латиноамериканських країн, представники Східної Європи вже знають про Голодомор, вони підходили, співчували, передавали слова підтримки, особливо в теперішній боротьбі проти російської агресії, і брали книжечки, щоб більше дізнатись про ці трагічні події», - розповів Чопик. Він додав, що до акції приєднався тепер вже молодий мешканець Іспанії, бабця і родина якого врятувалась від голоду, виїхавши до Росії, але розповідали йому про Голодомор на Дніпропетровщині. Молитва, пам'ять, вшанування невинних жертв Голодомору це обов'язок кожного українця, де б він не жив, зауважив голова Асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців». Росія У посольстві України в Російській Федерації біля Державного прапора України в суботу відбулася урочиста жалобна церемонія, присвячена 87-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні, йдеться на сторінці дипустанови в Фейсбуці. Співробітники посольства разом з представниками української громади в РФ поклали квіти до пам'ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-1933 років», розташованого на території посольства. Учасники церемонії запалили Свічки Пам'яті за жертвами голодоморів та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Учасники заходу відвідали відкриту у Посольстві виставку «Страчені голодом: невідомий геноцид Українців», ознайомилися з тематичними виданнями. Узбекистан До вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 28 листопада приєдналися в Узбекистані. Співробітники посольства, представники української діаспори та учні української недільної школи помолилися за спомин душ невинних жертв тоталітарної червоної машини. Поминальну панахиду відправив Апостольський адміністратор Узбекистану єпископ Єжи Мацулевич. «Вічна пам'ять невинно замордованим та ненародженим синам і донькам України», - зазначається на сторінці посольства в Фейсбуці. Індія Українці Індії та Шрі-Ланки 28 листопада запалили свічки у пам'ять загиблих під час голодоморів. Про це повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам в Фейсбуці. Нагадується, що Україна пережила три голодомори. Цей терор голодом забрав життя мільйонів українців. Вірш "5 колосків" , який лунає у відео, написала і прочитала Марина Акрам. Молдова В посольстві України в Кишиневі до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні відкрили банерну виставку «Україна 1932-1933. Геноцид Голодом», повідомляється на сторінці диппредтавництва в Фейсбуці. Посол Марко Шевченко під час відкриття розповів про важливість збереження історичної пам'яті про національну трагедію українського народу та міжнародне визнання геноциду українців. Голова Жіночої громади українок Молдови Валентина Морару та представник української громади Любов Бурлака розповіли власні сімейні історії про страшні часи Голодомору. Настоятель Української греко-католицької церкви в Молдові Роман Поправка помолився за жертв Голодомору. Українська громада та працівники Посольства приєдналися до акції «Запали свічку пам'яті».

Фото: Олег Кудрін (Укрінформ), Embajada de Ucrania en la Argentina / Посольство України в Аргентині, Roman Danylyszyn; Олег Кудрін (Укрінформ), Денис Дмитренко, Катя Новак-Ботнар, пресслужба посольства України у Вільнюсі; Юрій Чопик; Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan; Посольство України в Російській Федерації; Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові

Відео: Марина Акрам