Українці у світі віддали шану жертвам Голодомору 1932-33 рр.
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Укрінформ
У різних куточках планети українці упродовж останніх днів листопада запалювали Свічки Пам’яті та вшановували жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні.
Про це передає Укрінформ з посиланням на соцмережі та повідомляють власні кореспонденти агентства.
Аргентина
Поминальна панахида за жертвами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні відбулася 28 листопада на українському цвинтарі, біля пам’ятника жертвам Голодомору м. Монте-Гранде (провінція Буенос-Айрес), повідомляється на сторінці посольства україни в Аргентині в Фейсбуці.
Панахиду відправив Єпископ Української греко-католицької єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі Даниїл Козлинський.
Співробітники посольства України в Аргентинський Республіці та представники української громади в Аргентині вшанували пам’ять мільйонів невинних жертв цієї жахливої трагедії.
В Українському греко-католицькому кафедральному Соборі Покрови Пресвятої Богородиці відбулася Свята Літургія, в якій взяли участь владика Даниїл Козлинський, єпископ єпархії Української Греко-католицької церкви в Аргентинській Республіці, тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці Валерій Олефір; секретар інституційних зв'язків Аргентинської федерації громад Хуан Саррафян та голова УКТ «Просвіта» Юрій Данилишин, йдеться на сторінці «Просвіти» в Фейсбуці.
Фото: Олег Кудрін (Укрінформ), Embajada de Ucrania en la Argentina / Посольство України в Аргентині, Roman Danylyszyn; Олег Кудрін (Укрінформ), Денис Дмитренко, Катя Новак-Ботнар, пресслужба посольства України у Вільнюсі; Юрій Чопик; Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan; Посольство України в Російській Федерації; Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові