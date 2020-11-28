У столиці Румунії відкрили виставку «Голодомор: нищення ідентичності»
Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.
В посольстві також закликали усіх охочих долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання о 16:00 та запалити Свічку Пам’яті у вікнах своїх осель.
У неділю, 29 листопада, об 11:00 в українській церкві, що знаходиться в районі Друмул Таберей, відбудеться поминальне богуслужіння.
Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.
До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.
Фото: Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії