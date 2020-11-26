В Аргентині відбудуться пам’ятні заходи до 87-х роковин Голодомору

Українська центральна репрезентація (УЦР) в Аргентинській Республіці та посольство України в Аргентині запрошують долучитися онлайн 28-29 листопада до вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду українського народу.

Програму заходів розміщено на сторінці УЦР в Фейсбуці.

Зокрема, в суботу, 28 листопада, о 16:30, на українському цвинтарі в місцевості Монте-Гранде (провінція Буенос-Айрес) біля пам’ятника жертвам Голодомору буде відслужена панахида за упокій. Захід транслюватиметься на сторінці УЦР в Фейсбуці: https://www.facebook.com/RCUcrania/.

У неділю, 29 листопада, о 11:00 відбудеться Служба Божа у греко-католицькому кафедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Трансляція проходитиме тут: https://www.facebook.com/eparquiapokrov/.

Також 29 листопада о 10:00 відбудеться Божественна Літургія та панахида в кафедральному соборі Святої Покрови Української православної церкви. Трансляція проходитиме тут: https://www.facebook.com/IglesiaOrtodoxaUcraniaArgentina.

Як розповів раніше голова УЦР Педро Лилик, Українська центральна репрезентація в Аргентинській Республіці представляє 500 тис. аргентинців українського походження, які оселилися в Аргентині понад 120 років тому.

Він повідомив, що упродовж останніх 5 років в Аргентині було видано кілька книжок іспанською мовою, присвячених історії України, Голодомору, культурі, еміграції тощо.

«Наш проєкт – продовжувати розвиток української культури та мови через організації, що входять до складу УЦР за офіційної підтримки уряду України та СКУ (Світового конґресу українців – ред.)», - зазначив Лилик.

Як повідомлялося, в Аргентині Голодомор 1932-1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні, зокрема, в провінції Чако, м.Беріссо, м.Буенос-Айрес, м.Апостоле, провінції Місьйонес.

Фото: Укрінформ, Representación Central Ucrania en la República Argentina