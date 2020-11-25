Фільм «Захар Беркут» з 26 листопада демонструватимуть в усіх кінотеатрах ОАЕ

Художній фільм «Захар Беркут» 26 листопада виходить в еміратський прокат; для української громади влаштують окрему закриту прем’єру.

Про це повідомив координатор Української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ексклюзивно для української громади та ваших друзів-іноземців разом із кінодистриб'ютором Italia Film ME з нагоди Дня Гідності та Свободи влаштовуємо закриту прем'єру українського фільму «Захар Беркут», який виходить в еміратський прокат у четвер, 26 листопада, під назвою The Rising Hawk», - написав активіст.

Прем’єра відбудеться у четвер, початок о 19:15 (можливі зміни на +/- 15 хвилин) в Novo Cinemas, Mall at World Trade Center Abu Dhabi. Мова фільму - англійська, субтитри - арабські, музика - українська. Гасло цього фільму – «У свободі - моя сутність».

Кількість вільних місць з урахуванням пандемічних обмежень – 47. Вартість квитка 35 дірхамів. Обов'язкова реєстрація в коментарях під зображенням тут.

«Давайте в умовах пандемії цього четверга влаштуємо вечір українського духу в Абу-Дабі під голівудський екшн з фантастичними краєвидами Карпат, нашими іменами героїв і тризубом, «Термінатором 2» Робертом Патріком у ролі Захара Беркута, знятий українцями за однією з найуспішніших повістей Івана Франка», - запросив Семенов.

Він зауважив, що «дотримуватимуться всі антипандемічні вимоги уряду Абу-Дабі: діятиме перевірка температури тіла, масковий режим до і після кіно, поруч зможуть сидіти максимум 2 осіб за винятком дітей до 15 років, відстань між парами - понад 2 метри».

Як зазначив Семенов, друзів-іноземців можна і треба запрошувати. «Якщо цього разу зможемо зібрати необхідну кількість глядачів, такі прем'єри для своїх у професійних кінотеатрах із кращими цінами і навіть додатковими цікавинками зможемо проводити й для наступних українських фільмів в ОАЕ», - додав активіст.

Своїми враженнями від перегляду можна буде поділитися, залишивши відгуки з хештегом #TheRisingHawkUAE.

Активіст зауважив у соцмережі, що стрічку демонструватимуть «всі 60 діючих кінотеатрів ОАЕ вже з 26 листопада. Вікове обмеження: PG15 (діти до 15 років повинні відвідувати разом з дорослими)».

Режисер «Захара Беркута» Ахтем Сеїтаблаєв у відеозверненні запросив на перегляд фільму в ОАЕ.

Як повідомлялося, «Захар Беркут» (Zakhar Berkut) також відомий у міжнародному прокаті як «Зринаючий яструб» (The Rising Hawk) — американсько-український художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна. Стрічка є екранізацією однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.

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Версія з україномовним дубляжем вийшла в прокат в Україні 10 жовтня 2019 року. Першими закордонними країнами, де стрічка з'явилася в кінопрокаті, стали Латвія, Литва та Естонія, де фільм вийшов на великі екрани 28 лютого 2020 року.

Впродовж 2019-2020 років виробники стрічки попередньо продали права на показ стрічки в ряд країн Європи, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію тощо.

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov

Відео: Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ