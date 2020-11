В Амстердамі на міжнародному фестивалі документального кіно демонструють українські стрічки

Міжнародний фестиваль документальних фільмів (International Documentary Festival Amsterdam 2020, IDFA), що триває в Амстердамі, пропонує до перегляду й українські документальні стрічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Нідерландах в Фейсбуці.

Цьогоріч українські режисери представляють на фестивалі три документальних роботи, переглянути які можна онлайн.

Зокрема, 22 і 29 листопада демонструватиметься фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» (The Earth Is Blue as an Orange): https://bit.ly/3nzTgrY.

У вівторок, 24 листопада, та 3 грудня можна долучитися до перегляду стрічки «Не все буде добре» ( Everything Will Not be Fine): https://bit.ly/3nz93Hl.

Фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» (This Rain Will Never Stop) покажуть 23 та 30 листопада: https://bit.ly/3faEm8j.

Як зазначається, в період з 18 листопада до 6 грудня усі охочі матимуть можливість насолодитися більш як 200 документальними стрічками та долучитися до дискусій з кінорежисерами, головними героями та експертами.

Фото: idfa.nl