Сьогодні - 122 роки від дня народження віртуозного аквареліста Миколи Кричевського

24 листопада виповнюється 122 роки від дня народження українського живописця, художника театру, графіка Миколи Кричевського (1898-1961).

Митець належав до славетної родини українських художників Кричевських. У 1919 році разом з Театром Миколи Садовського виїхав до Чехословаччини. Закінчив у 1928 році художньо-промислову школу в Празі, у 1929 виїхав до Парижа, де оформляв театральні вистави, писав акварельні краєвиди Франції та Італії, оформляв книжки.

Кричевський був віртуозним акварелістом і майстром ліричного пейзажу. Його творчість добре знають в Європі й Америці, водночас на батьківщині художник все ще залишається невідомим широкому загалу, йдеться на сторінці Музею української діаспори в Фейсбуці.

По завершенню Празької Художньо-Промислової школи мрія Кричевського здійснилася – мистець переїхав до Парижа. Спершу життя не складалося: грошей катастрофічно не вистачало, заробітком на проживання стало копіювання творів великих художників у Луврі. Проте згодом Кричевський увійшов до кола місцевої громади «Українська група», долучився до їхніх виставок в галереї Леона Марсея на набережній Вольтера та в «Студіо 28» на Монмартрі. Далі посипалися замовлення на створення театральних декорацій до вистав у паризьких театрах й пропозиції ілюструвати книги: найвідомішою роботою Миколи в цьому жанрі стало створення рисунків до видання «Тараса Бульби» Гоголя французькою мовою.

Мистецьку діяльність Кричевського перервала Друга світова війна: художник пішов добровольцем в армію, більшу частину служби провів у Марселі. З поверненням до Парижа по завершенню війни Микола продовжив займатися мистецтвом – писати акварелі набережної Сени та Новий Міст, які залишалися його найулюбленішими сюжетами впродовж багатьох років, а техніка акварелі, поєднана з тонкою підводкою тушшю, назавжди стала його мистецькою візитівкою.

Художник любив подорожувати, щороку відвідував з пленерами Венецію, США, Канаду, цінував підтримку родини – брата Василя (Молодшого) й сестри Марії, французьких друзів – письменника Шарля де Пейре Шаппюї й сенатора Ружа Ляшевра, а також директора паризької галереї «Зак», емігранта з Одеси Володимира Райкіса. Проте за іронією долі серце художника зупинилося, коли нікого з друзів поруч не було.

Спадщиною Миколи Кричевського довгий час опікувалася його сестра Марія Кобахідзе, згодом ці обов’язки перебрала на себе його учениця й племінниця Катерина Кричевська-Росандіч, яка після посмертної виставки робіт мистця в Нью-Йорку передала їх в Україну, зокрема й до Музею української діаспори.

«Сьогодні в музеї формується нова сучасна постійна експозиція, в якій чільне місце буде відведено витонченим акварелям й архівним документам Миколи Кричевського», - зазначили в закладі.

Фото: museum.net.ua