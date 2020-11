У Нідерландах покажуть виставку малюнків українських школярів про єдність і свободу

Посольство України в Нідерландах запрошує учнів українських шкіл в королівстві взяти участь у виставці малюнків «Ми – нація єдина», яку презентують 22 січня з нагоди Дня Соборності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Ідея виставки виникла під час відзначення Дня Гідності та Свободи в посольстві за участі юних українців в Нідерландах.

«День Гідності та Свободи відзначали разом з маленькими українцями в Нідерландах! Українські школярі розповіли, що для них значить бути вільними та незалежними, а також у малюнках представили бачення свободи та єдності українців в усьому світі. Отож, ми вирішили зібрати всі ці твори у велику виставку дитячих малюнків «Ми – нація єдина», яку відкриємо в приміщенні посольства у День Соборності України – 22 січня. Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до акції!», - зазначили в дипустанові.

Як зазначається, усі охочі взяти участь у виставці мають передати свої малюнки вчителям в українських школах в Гаазі, Амстердамі, Утрехті, Ейндховені, Гроненгені та Роттердамі або надіслати їх до посольства за адресою: Zeestraat, 782518 AD The Hague.

Як повідомляв Укрінформ, День Гідності та Свободи встановлений згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку 21 листопада двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нехтування законодавчо закріпленими пріоритетами зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands в Фейсбуці