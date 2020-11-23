Український національний музей в Чикаго поповнився новими експонатами

Український національний музей в Чикаго отримав у дар колекцію українських предметів побуту, народних іграшок, вишиваних виробів тощо від родини українців зі штату Мічиган (США).

Про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Український національний музей з вдячністю приймає подарунки для музею і музейної крамниці від родини Петрушів зі штату Мічиган: Віра, Катя та Алекс з родинами. Подарунки передані у пам’ять Валентини Петруші, яка відійшла у засвіти у вересні 2020», - йдеться у дописі.

На розміщених світлинах, серед іншого, – посуд і шкатулки з українськими орнаментами, дерев’яні писанки, керамічні іграшки, картини, вишивані речі тощо.

Читайте також: Дружина посла в Німеччині допомагатиме збирати кошти на Музей Голодомору

Український національний музей в Чикаго — один із найбільших українських музеїв в США. У його фондах зібрано унікальну колекцію творів українського мистецтва, живопису, ікон, артефектів - від козацької до новітньої доби, архівних документів. Завдяки цьому музей став одним із важливих центрів із збереження, вивчення та популяризації української культури на міжнародному рівні, йдеться на сторінці закладу в Фейсбуці.

В музеї працюють постійні та тимчасові виставки, які презентують, зокрема, народне мистецтво різних етнографічних регіонів України (найкращі зразки різьблення, художню обробку металу, вироби із шкіри, кераміку, вишивку, ткацтво та писанки тощо), колекцію писанок, експозиції козацької доби, періоду Першої світової війни, документальну виставку про Голодомор-геноцид українського народу, експозицію про історію українців в США та видатних українців Америки тощо.

Фото: Ukrainian National Museum в Фейсбуці