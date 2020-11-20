Дружина посла в Німеччині допомагатиме збирати кошти на Музей Голодомору

Дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник долучилась до «кампанії амбасадорів» зі збору коштів у рамках проєкту «Зерна правди» на майбутній Музей Голодомору і закликала приєднуватись до ініціативи.

Про це Мельник написала на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Я від усього серця закликаю вас, дорогі мої Фейсбук-друзі, а також всіх людей доброї волі активно долучитися до кампанії «Зерна правди», аби відновити історичну справедливість і достойно вшанувати кожного вбитого злочинним сталінським режимом українця і кожну українку. Долучайтесь - ось на цій сторінці для збору коштів: https://www.zernapravdy.org/.../sprout-the-grains-of.../», - зазначила Мельник.

Вона пояснила своє рішення стати частиною проєкту: «Пам’ять про мільйони безневинних жертв Голодомору має закарбуватися на рівні ДНК не лише українського народу, але й стати невід’ємною частиною історичного коду всього людства. Цей меморіал має стати нашим Єрусалимом, Стіною плачу не лише для кожного українця, але для всіх людей доброї волі».

За словами амбасадорки проєкту, ця тема набула для подружжя Мельників нового виміру під час їхньої запеклої боротьби за визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українців. Навесні 2019 року відповідна петиція до Бундестагу протягом 4 тижнів набрала 73177 підписів (із необхідних 50 тис.) і була внесена до порядку денного німецького парламенту. Втім, стримана реакція політ-істеблішменту ФРН стала «холодним душем», спонукавши до «наступальних дій».

Частинами проєкту, де кожен може запропонувати власну приватну чи корпоративну кампанію зі збору коштів на пошану пам’яті кожного з убитих та для утвердження незламності українського народу, вже стали глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, Заслужена артистка України Ірма Вітовська, український вокальний дует народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк, кілька бізнескомпаній.

Усі зроблені на платформі благодійні внески, як обіцяють організатори, потраплятимуть на рахунок Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору і будуть використані лише на реалізацію проєкту.

Зі свого боку, Фонд зобов’язується регулярно інформувати усіх амбасадорів та благодійників про деталі проєкту Музею; подавати прозору звітність про свою діяльність та використання коштів, а також демонструвати свої досягнення і результати реалізації проєкту.

Як зауважується, майбутній Музей Голодомору поширюватиме знання, які стануть запобіжником нехтуванню правами людини, повторенню злочинів геноциду і фундаментом для зміцнення демократії в світі.

Читайте також: Найвідомішу в світі виставку про Голодомор вперше покажуть в Україні

Світлана Мельник - кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця Інституту держави і права НАН України, старша викладачка Дипломатичної академії України (2012-2015 рр.), дружина посла України в Німеччині.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 18 листопада відбулася презентація краудфандингової платформи «Зерна правди» на підтримку творення в Україні Музею Голодомору - міжнародного проєкту для збору благодійних внесків для втілення проєкту основної експозиції Музею Голодомору, будівництво якого розпочалося після Революції Гідності.